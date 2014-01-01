اتحاد الطاولة يختتم بطولة دوري الممتازة

غزة / سما /

هبط فريقا خدمات خانيونس واليرموك لدوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة, عقب نهاية الجولة الختامية من دوري الممتازة في قطاع غزة.

وسقط خدمات خانيونس أمام جاره الشباب (0-3), وبنفس النتيجة خسر اليرموك أمام خدمات المغازي, ليحتل الفريقان المركزين الحادي عشر والثاني عشر في جدول الترتيب.

وفي مباريات أخرى, تفوق المجمع الإسلامي على فلسطين (3-1), وخدمات البريج على الصداقة (3-2), وبنفس النتيجة انتصر شباب البريج على الأقصى, وغزة الرياضي على شباب كندا.

وبحسب اتحاد الطاولة, فإنه جرت خلال هذا الموسم في جميع الدرجات الممتازة, والأولى, والثانية, والثالثة, والفئات العمرية والبطولات الفردية, حوالي 132 لقاء.