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الصحافة المدريدية تكشف سبب فشل انتقال بيل إلى الصين

الإثنين 29 يوليو 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحافة المدريدية تكشف سبب فشل انتقال بيل إلى الصين


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية الستار عن سبب فشل انتقال النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد المنبوذ إلى صفوف جيانجسو سونينج الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبقى أمام إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الصين ثلاثة أيام فقط ، وهذا يعقد علىريال مدريد إتمام بيع اللاعب الويلزي لسونينج كما يظهر حتى الآن.

وكانت الصفقة في الطريق الصحيح ، إلا أن كل شيء تعطل كما كشفت الصحافة الإسبانية اليوم ، حيث أن بيل سيسافر مع بعثة ريال مدريد إلى ألمانيا للمشاركة في كأس أودي الودية.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن القانون الصيني تسبب بتعطل الصفقة في ظل سعي ريال مدريد للحصول على مبلغ مالي جيد من خلال بيع جاريث بيل ، بينما تجبر القوانين في الصين الأندية على دفع ضرائب بنفس قيمة المبلغ المدفوع لشراء لاعب في حال تخطت الصفقة حاجز 6 ملايين يورو.

وكانت التقارير قد كشفت عن إمكانية إتمام صفقة جاريث بيل مقابل 30 مليون يورو.وقد يستمر بيل في صفوف ريال مدريد الموسم القادم بعد تعرض الإسباني ماركو أسينسيو لإصابة بالرباط الصليبي ، وعدم تأقلم فينيسيوس جونيور في الجهة اليمنى.

#بيل #الصين #ريال مدريد

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