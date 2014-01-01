كوفاتش مدرب بايرن ميونخ واثق من إتمام صفقة ساني

وكالات / سما /

أعرب السيد نيكو كوفاتش المدير الفني الكرواتي لفريق نادي بايرن ميونخ الألماني عن ثقته الكاملة في إتمام صفقة ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرغب النادي البافاري في الحصول على خدمات الدولي الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك تعويضاً لرحيل الأسطورتين فرانك ريبيري وآريين روبن عن أليانز أرينا هذا الصيف.

وأبدى بيب جوارديولا المدير الفني الإسباني للسيتيزنس انزعاجه بارتباط ساني بالانتقال إلى بطل الدوري الألماني، رغم أن صحيفة آس الإسبانية ادعت أن السيتيزنس بدأوا يجهزون لتعويض رحيل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، حيث يخططون لكسر عقد أويارزابال نجم ريال سوسييداد الإسباني.

كوفاتش منح تحديثاً حول موقف البايرن في المفاوضات مع أزرق مانشستر بشأن ساني، فقال يوم الأحد لزيد دي إف الألمانية “إدارة النادي ملتزمة جداً وأنا واثق للغاية. أفترض أنه يمكننا الحصول على خدماته”.

وأضاف “ليروي هو لاعب كبير وأثبت ذلك في إنجلترا ومع المنتخب الوطني”.

وتشير تصريحات كوفاتش إلى أن إدارة النادي البافاري تعمل على التوصل إلى اتفاق مع السيتي حول سعر الصفقة، والذي تحدث عنه أولي هونيس رئيس النادي في يونيو ووصف تقييم نادي ملعب الاتحاد لسعره بـ “المجنون”.