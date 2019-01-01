ديبالا نجم يوفنتوس يتخذ القرار بشأن مستقبله

وكالات / سما /

اتخذ المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا قراراً بالبقاء في صفوف يوفنتوس في الموسم الجديد 2019-2020 ، رغم الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية في الصيف الجاري.

ويعتبر مانشستر يونايتد الأكثر قرباً من التوقيع مع باولو ديبالا ، ويقيم يوفنتوس سعر اللاعب بـ 80-100 مليون يورو ، وهنالك حديث في الأيام الماضية عن صفقة تبادلية بين الناديين ينتقل على إثرها البلجيكي روميلو لوكاكو إلى مدينة تورينو.

وكشفت التقارير الإيطالية أيضاً أن ديبالا لن يكون ضمن مخططات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري ، والذي يفضل اللعب بخطة 4-3-3 التي لا تناسب ديبالا الذي يتألق في مركز صانع الألعاب.

وأدعت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” اليوم السبت أن ديبالا يستعد للعودة من إجازته في وقت مبكر للجلوس مع ساري وفهم أفضل طريقة تناسبه.

ولمحت الشبكة إلى كلام ساري ، الذي لمح بنفسه إلى إمكانية الاعتماد على ديبالا في مركز المهاجم الوهمي أو الصريح في الموسم القادم.

واكتفى ديبالا بتسجيل خمسة أهداف في الدوري الإيطالي الموسم الماضي ، حيث تأثر بالتوقيع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.