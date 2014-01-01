الاحصاء: انخفاض في أسعار المنتج خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضا مقداره 0.95% خلال شهر حزيران الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.54، مقارنة ب 99.49 خلال أيار (سنة الأساس 2018 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.46%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.34 خلال الشهر المرصود مقارنة بـ 99.80 خلال شهر أيار (سنة الأساس 2018 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.89%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.57 خلال حزيران، مقارنة ب 99.45 خلال شهر أيار (سنة الأساس 2018 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 8.44%، متأثرةً بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 9.07%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.92%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار 18.74%، وأسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة بمقدار 1.49%، على الرغم من ارتفاع السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.71%، متأثرةً بارتفاع أسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 2.04%، وأسعار تربية الدواجن بنسبة 1.18%.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.02%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المشروبات بمقدار 1.65%، وأسعار صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 1.43%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 0.86%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.79%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.44%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.33%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.92%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر حزيران، حيث استقر الرقم على 98.94، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

بينما شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.