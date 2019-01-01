سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

كشفت الإسرائيلية المثيرة للجدل “نعمة شوستر” في فيديو تسخر فيه من المدون “المطبع” السعودي محمد سعود وزيارته للأراضي المحتلة، أنه لم يذهب فقط للتطبيع العادي، بل تطبيع من نوع آخر، وهو البحث عن فتيات الاحتلال.

وجاء حديث شوستر، والتي سبق أن كشفت عن رغبتها في الزواج من ولي العهد السعودي مرجعة ذلك إلى أنه طويل، في برنامج الملتقى الثقافي في قناة i24 ، لتوجه رسالة مُهينة وساخرة للمطبع السعودي، الذي تم طرده من القدس وإهانته من قبل شباب وأطفال فلسطينيين بسبب تقربه من الاحتلال ومطالبته بالتطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي”.

كان عليه الذهاب لتل أبيب فإذا لم يكن له حظ مع الفتيات ربما يكون له حظ مع الذكور!

وأوضحت الناشطة حول ما أسمته “ما حدث خلف الكواليس من زيارة السعودي”، أنه جاء من أجل بنات الإحتلال وليس القدس ولا الأقصى، لأنه أول ما نزل من الطائرة فتح التطبيق الخاص بالتعارف في الأراضي المحتلة ووضع صورته على أنه سعودي في زيارة لـ”إسرائيل”.

وأشارت إلى أنه “لم تعجب به أي فتاة، ومن المعروف أنه لا يستطيع التحدث مع أي فتاة عبر التطبيق إلا إذا وضعت إعجاب على صورته التي نشرها، ولم تعبره أي فتاة “، ومضت في السخرية منه يأنه “كان عليه الذهاب لتل أبيب وإذا لم يكن له حظ مع الفتيات ربما يكون له حظ مع الذكور!.