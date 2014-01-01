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كاليفورنيا: 3 قتلى بإطلاق نار في مهرجان للطعام

الإثنين 29 يوليو 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاليفورنيا: 3 قتلى بإطلاق نار في مهرجان للطعام


وكالات

سقط ثلاثة قتلى و12 جريحا جرّاء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة الليلة الماضية.

ووقع إطلاق النار في واحد من أكبر مهرجانات الطعام بالبلاد، والذي يُقام على بُعد نحو 48 كيلومترا جنوب شرق سان خوسيه.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن شاهدة، تُدعى جوليسا كونتريراس، قولها إنّ رجلاً أبيض في الثلاثينات من عمره نفّذ إطلاق النار بواسطة بندقيّة. وأضافت كونتريراس أنه "استطعتُ رؤيته وهو يطلق النار في كلّ اتّجاه. لم يكُن يستهدف أيّ شخص على وجه التحديد".

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

ويتضمن مهرجان "غيلروي غارليك"، الذي تأسس عام 1979، موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.

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