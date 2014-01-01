  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

معاريف: المؤسسة الأمنية لم تنجح في وضع حد للتهديدات القادمة من غزة!

الأحد 28 يوليو 2019 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: المؤسسة الأمنية لم تنجح في وضع حد للتهديدات القادمة من غزة!


القدس المحتلة / سما /

شدد يوسي ميلمان المحلل العسكري في صحيفة معاريف العبرية، السوم الاحد، على أن التهديدات اليومية والمضايقات من قطاع غزة لا زالت مستمرة والمؤسسة الامنية لم تنجح في وضع حد للمضايقات حتى اللحظة.

وقال ميلمان في تقريره، "مع كل الاحترام للإنجازات التكنولوجية الرائعة التي حققتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يجب أن نأمل بأن تنجح في إيجاد حل تكنولوجي وعملياتي لاعتراض قذائف الهاون والبالونات التي يعاني منها سكان الجنوب"

وأضاف: "صحيح أن إيران لا زالت تشكل التهديد الأكبر على "إسرائيل" لكن التهديدات اليومية والمضايقات والإزعاج وتنغيص حياة سكان الجنوب من قبل حماس في غزة والذي لم تجد المؤسسة العسكرية له إجابة".

وأردف: "ناهيك عن أن المستوي السياسي لا يعمل بما فية الكفاية لتعزيز التوصل إلي ترتيب وهو ممكن".

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014