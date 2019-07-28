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قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأحد 28 يوليو 2019 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟


أبو ظبي /سما/

 علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على الهجوم الذي شنه، ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بلاده والسعودية بسبب التطبيع مع إسرائيل.

وأفاد أنور قرقاش بأن "إساءة" أقطاي لا تستحق الرد. ونشر الوزير الإماراتي تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الإمارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد".

وأضاف: "كيف تدعي أنك تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟".

تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 28, 2019

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