قبرص تطلق سراح الإسرائيليين مغتصبي الطفلة البريطانية

القدس المحتلة / سما /

أطلقت السلطات الشرطية في جزيرة قبرص مساء اليوم الأحد سراح الشبان الإسرائيليين السبعة، المعتقلين لديها منذ أسابيع بتهمة التجاوزات الأخلاقية بحق سائحة أجنبية قاصر.

ووفقاً لقناة "مكان العبرية"، في قبرص أطلق بعد ظهر اليوم سراح الفتية الإسرائيليين السبعة الذين كان يشتبه فيهم باغتصاب الشابة البريطانية.

وزعمت القناة العبرية، أن شرطة الجزيرة اعتقلت، الشابة بعد أن تراجعت عن إفادتها وقامت بتغييرها بشكل جذري.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشابة قدمت الشكوى بعد أن استشاطت غضباً في أعقاب تصويرها وهي في أوضاع حميمية مع الفتية.

وحسب القناة، يرجح أن تطلب الشرطة القبرصية غدا من المحكمة تمديد فترة اعتقالها.