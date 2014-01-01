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شاهد ..أتلتيكو مدريد يسحق ريال مدريد بسباعية

الأحد 28 يوليو 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..أتلتيكو مدريد يسحق ريال مدريد بسباعية


وكالات -

تعرض ريال مدريد لخسارة مذلة على يد جاره أتلتيكو مدريد، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة جمعتهما اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

وتناوب على تسجيل سباعية "الرخي بلانكوس"، كل من دييغو كوستا (رباعية)، والوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس، والأرجنتيني آنخيل كوريا، وفيتولو، في الدقائق 1، 28، 45، 51، 8، 19، و70 على الترتيب.

وخاض ريال مدريد المباراة بتشكيلته الأساسية، بقيادة سيرخيو راموس، ولوكا مودريتش، ومارسيلو، وتوني كروس، وبنزيما، والوافد الجديد إيدين هازارد، إلا أن ذلك لم يجنبه تكبد خسارة فادحة.

وشهد اللقاء طرد أفضل لاعب في المباراة كوستا، والظهير الأيمن لنادي ريال مدريد داني كارفخال.

وتدق هذه الخسارة جرس الإنذار داخل أروقة النادي الملكي، قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن الهزيمة جاءت على يد أتلتيكو، الذي أثبت أنه نجح في تدعيم صفوفه في موسم الانتقالات الصيفية الجارية بشكل جيد، ونجح في التعافي من فقدان مجموعة من نجومه على غرار الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي انضم قبل أيام لبرشلونة.

المصدر: "تويتر"

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