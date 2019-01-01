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هكذا ردت طهران على اقتراح بريطاني نقلته مسقط!!

الأحد 28 يوليو 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا ردت طهران على اقتراح بريطاني نقلته مسقط!!


طهران /وكالات /

دعت طهران اليوم الأحد الدول الأوروبية للتراجع عن إرسال أسطول حربي إلى منطقة الخليج، كما طلبت بألا  تدعم بقية الدول هذا الإجراء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن إرسال الدول الأوربية أسطولا عسكريا للمنطقة إجراء استفزازي يزيد من التوتر.

وتطرق ربيعي إلى احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية، موضحا أن طهران ترفض أي مقترح للإفراج أولا عن الناقلة البريطانية، داعيا لندن إلى الإفراج أولا عن ناقلة النفط الإيرانية وبعد ذلك ستقرر طهران بشأن الناقلة البريطانية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إلى أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا، ولا يوجد سبب لتقديم ضمانات لبريطانيا بهذا الشأن، داعيا لندن إلى الإفراج عن الناقلة في أسرع وقت.

كذلك أعرب عن ترحيب إيران بأي مقترح للحفاظ على أمن المنطقة، مضيفا أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمن الخليج.

هذا وقد صرح السفير الإيراني في مسقط، محمد رضا نوري شاهرودي، أمس السبت أن سلطنة عمان تسعى إلى الوساطة لأجل حل أزمة ناقلات النفط مع بريطانيا.

وأضاف السفير أن الهدف الرئيسي من زيارة وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إلى طهران هو إيجاد حل للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، معربا عن أمله أن تنجز هذه المهمة بشكل منصف.

المصدر: RT

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