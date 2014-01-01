ما هي علاقة الموساد ؟..لاعبو ريال مدريد يرفضون تعيين مدرب للياقة البدنية

القدس المحتلة/سما/

- تمكّن لاعبو ريال مدريد من إفشال تعيين خافيير فيدال كمدرب للياقة البدنية للفريق هذا الصيف.

ووفقاً لصحيفة "أس" الإسبانية فإن سبب الرفض لأن هذا المدرب يستخدم تكنولوجيا تم تطويرها على يدَي خريجين من وحدة "8200" (التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية).

التكنولوجيا هي عبارة عن تطبيق "zone7"، ووفقاً للاعبي الريال فإن هذا تطوير تكنولوجي للموساد الإسرائيلي.

يشار إلى أن تطبيق zone7 تستخدمه فرق كثيرة في أوروبا من بينها مكابي تل أبيب.

ووفق التقرير فإن فيدال استخدم نفس التطبيق في الموسم الماضي بشكل حثيث مع لاعبي فريق خيتافي الذي نجح في إنهاء الموسم ببطاقة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).النجاح المفاجئ للفريق المتواضع لم يعجب لاعبي ريال مدريد، فقرّروا التوجّه الى الإدارة لفرض "فيتو" على تعيين فيدال لأنه تجرّأ على استخدام أداة تم تطويرها من قبل الموساد الإسرائيلي.

في نهاية الأمر، فإن ضغط لاعبي الريال، الذين لم يقبلوا بتغيير أسلوب العمل، حقّق نجاحاً كبيراً إذ فرضوا عدم تعيين فيدال في الموسم الجديد.

