  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب جديدة لمنظومة حيتس ونتنياهو يوجه "رسالة للأعداء"

الأحد 28 يوليو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب جديدة لمنظومة حيتس ونتنياهو يوجه "رسالة للأعداء"


القدس المحتلة / سما /

أجرت وزارة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة تجارب ناجحة لمنظومة حيتس3 في ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة. 

وبحسب القناة 13 العبرية، أكملت وزارة الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية سلسلة من التجارب أجريت في ألاسكا خلال الأسبوعين الماضيين، تمكن خلالها نظام "حيتس 3" من اعتراض عدة أهداف مثل الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه هي ثالث تجربة ناجحة لنظام حيتس 3 وهي والمرة الأولى التي يعترض فيها النظام مجموعة من الأهداف.

وأوضحت القناة، أن وزارة الجيش نقلت بطاريات حيتس 3 إلى ألاسكا ومروحيات ومئات الجنود الذين بقوا هناك لمدة أسبوعين للمشاركة في هذا التمرين، ولهذه العملية اللوجستية استأجرت طائرات "أنتونوف أن 124" الضخمة من شركة أوكرانية لتتمكن من نقل كل هذه المعدات إلى الجانب الآخر من العالم.

من جهته قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، إن "إسرائيل تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ بالستية تطلق عليها من إيران ومن أي مكان آخر".

وأضاف نتنياهو عبر تويتر: هذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل، متابعا : "فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء".
وأردف قائلا إن "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال"، موضحا أن "الـ-"حيتس 3" اعترض بنجاح تام صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن".

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014