4 طرق تساعدك على توفير مساحة بخدمة التخزين iCloud

وكالات / سما /

عندما يتعلق الأمر بتخزين iCloud فإن أبل توفر لك 5 جيجابايت من البيانات مجانا فقط على أجهزة الأيفون والتى يمكن أن تستنفذ فى أى وقت بسرعة كبيرة، وبعد ذلك ستبدأ فى رؤية رسالة "التخزين غير الكافى".

يقدم خبراء التكنولوجيا على موقع "بيزنس انسايدر" 4 طرق لإيقاف تنبيهات تخزين iCloud على جهاز أيفون الخاص بك..

1. حذف النسخ الاحتياطي iCloud لتوفير مساحة، يميل iCloud إلى التمسك بالنسخ الاحتياطية القديمة ويعد حذف النسخ الاحتياطية لهذا الجهاز طريقة سريعة لاستعادة المساحة القيمة.

2. التوقف عن النسخ الاحتياطي للبيانات التي لا تحتاج إليها، هل تحتاج إلى نسخ احتياطي للألعاب؟ هل هناك تطبيقات أخرى كثيفة الذاكرة لا تحتاجها لإجراء نسخ احتياطي لـ iCloud، يتيح لك جهاز ايفون اختيار التطبيقات التي يتم نسخها احتياطيًا كل يوم، ويمكنك ببساطة إيقاف تشغيل النسخة الاحتياطية لتلك التي لا تحتاج إلى نسخ احتياطي لها.

3. استخدم My Photo Stream بدلاً من iCloud، غالبًا ما تكون مجموعة الصور الخاصة بك هي أكبر استنزاف لسعة تخزين iCloud. هناك بديل يمكنك إيقاف تشغيل iCloud لصورك، واستخدام My Photo Stream بدلاً من ذلك، حيث يقوم My Photo Stream بتحميل أحدث 30 يومًا من الصور بمجموع 1000 صورة في المجموع حتى تتمكن من عرضها على جميع أجهزتك لكنه لا يؤثر على سعة تخزين iCloud على الإطلاق.

4. قم بتحميل الصور إلى خدمة سحابية أخرى بدلاً من iCloud، بديل آخر للحفاظ على صورك هو استخدام خدمة سحابية مثل صور Google أو Dropbox أو OneDrive بدلاً من iCloud، تحتوي كل هذه الخدمات على تطبيقات iOS والتي يمكن ضبطها لتحميل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا إلى حسابك السحابي.