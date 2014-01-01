والدة جندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة : ”هو حيّ ومستعدة للدخول الى غزة

ترجمة محمد ابو علان

قالت هيئة البث الإسرائيلية باللغة العبرية “كان 11” ان زاهافا شاؤول والتي جثة ابنها بيد حركة حماس منذ وقف إطلاق النار بعد حرب “الجرف الصامد” قبل 5 سنوات على ثقة بأن ابنها على قيد الحياة.

وتابعت الفضائية العبرية، بعد خمس سنوات، وفي الوقت الذي تواجه مرض السرطان، وابنها يتجند للجيش قالت أنها ليست مستعدة للموت قبل أن تستعيد ابنها.

وقالت في سياق الحديث عن القضية:”أنا والدة شاؤول، مستعدة أن أقلب العالم، أنا سأعيد أرون حتى لو اضطررت الدخول لغزة، شخصيا لا يعنني الثمن، ليسكر رئيس الحكومة رأسه في القضية”.

وتابعت في حديثها الذي كان لفضائية “كان 11”: “في أكثر الأحلام سوداوية لم أحلم أن يحدث ذلك معي، أرون، وبعد عامين هيرتسل، بقيت وحيدة، أنا مريضة بالسرطان، أريد رؤية أرون يعود للبيت قبل إن أرحل عن هذا العالم، هذه أمنيتي”.

وعن مصير الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون قالت الفضائية العبرية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حققت في المعطيات وأبلغت عائلته إنه قتيل غير معلوم مكان دفنه، وقالت والدة الجندي في هذه الجزئية:

“قالوا لي أن أرون ليس من بين الأحياء، أين تريدين أن نحفر القبر؟، قلت لهم اتركوني الآن، وعندما يحين الوقت سأخبركم، لقد اختطف على قيد الحياة، وهذا أمر مؤكد ، وكتبت المحكمة العليا الإسرائيلية أن مصير أورون غير معروف، معنى ذلك قد يكون حي “.

وعن موقفها من المستوى العسكري قالت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة إنها محبطة من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي أهملته وأعلنت إنه ليس بين الأحياء، وقالت إنها تعتقد أن العائلة ارتكبت حماقة شديدة بأنه جلست أيام الحداد السبعة على جندي حيّ وموجود في غزة.

وتابعت حديثها بالقول: زوجها هيرتسل عندما كان على فراش الموت طلب منها أن تعده أنها ستفعل كل شيء لإعادة أورون، وأن لا تستسلم. وقالت له “هيرتسل أعدك بأنني سأفعل كل ما بوسعي لإعادته، حتى لو اضطررت للزحف على يدي وقدمي سأعيده”.

وختمت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير أقولها :” أشعر إنه لم يتبقى لي كثيراً من الوقت، لذا عليهم القيام بذلك في أسرع وقت ممكن من أجل أن استطيع رؤية ابني يعود لبيته، ولم يعد يهمني بأية حالة هو، أنا أريد ابني”.