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بارتوميو: نيمار وبرشلونة؟ نحن نحترم باريس سان جيرمان كثيراً

الأحد 28 يوليو 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بارتوميو: نيمار وبرشلونة؟ نحن نحترم باريس سان جيرمان كثيراً


وكالات / سما /

أعرب السيد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني عن كامل احترامه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رافضاً الحديث عن صفقة نيمار دا سيلفا المحتملة.

ويرتبط الدولي البرازيلي بالعودة إلى صفوف البرسا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد عامين فقط من الرحيل عن كامب نو والاتجاه نحو ملعب حديقة الأمراء في صفقة قياسية هي الأغلى في التاريخ !.

إلا أن نجم السليساو اصطدم بإدارة النادي الباريسي، التي ضاقت ذرعاً بسلوك المشاهير لنجوم الفريق، رغم عدم قدرتهم على مساعدة نادي العاصمة الفرنسية على تحقيق أهدافه الرياضية والوصول بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المفهوم أن برشلونة لا يمانع عودة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، ولكنه لا يرغب في دفع الكثير من الأموال، ويريد إدراج أسماء بعض اللاعبين مثل إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي في الصفقة.

بارتوميو صرح حول صفقة نيمار قائلاً “في الصيف، أقرأ الجرائد كثيراً وهم يقولون الكثير من الأشياء”.

وأضاف “هنا، الشيء الوحيد الواضح هو أن نيمار لاعب باريس سان جيرمان ونحن نحترم بي إس جي كثيراً. في هذه القضية، لا يوجد أكثر من ذلك لقوله”.

#جوسيب ماريا بارتوميو #نيمار #برشلونة

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