يوفنتوس يحدد سعر ديبالا ويقدم عرضاً لضم لوكاكو

وكالات / سما /

مازال نادي يوفنتوس لا يُمانع فكرة التخلي عن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا في حالة كان المقابل الحصول على المهاجم البلجيكي لفريق مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو والمطلوب عند إنتر ميلان الغريم التقليدي ليوفنتوس.

و كشفت صحيفة توتو سبورت هذا الصباح نوايا يوفنتوس بخصوص المفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم لوكاكو، وهو أن هناك رغبة في الفعل في الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي الدولي ولكن من خلال عملية مبادلة.

وقدرت إدارة نادي السيدة العجوز سعر نجمها الأرجنتيني ديبالا بمبلغ 100 مليون يورو، ولذا فهي تريد لوكاكو والمُقدر سعره بـ85 مليون يورو إضافة إلى أن يدفع النادي الإنجليزي مبلغ 16 مليون يورو إضافية.

وفي نفس الوقت فإن المدير العام لنادي إنتر ميلان السيد جوزيبي ماروتا مازال لديه أمل في إقناع اليونايتد بعرضه لضم لوكاكو قبل يوفنتوس، وخاصة في ظل ضغط المدير الفني أنتونيو كونتي على إدارة النادي الأسود والأزرق في إنهاء ضم مهاجم قبل بداية الموسم الجديد.