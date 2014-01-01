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مانشستر سيتي يقترب من ضم ميسي الجديد

الأحد 28 يوليو 2019 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يقترب من ضم ميسي الجديد


وكالات / سما /

يُخطط ناديا مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الشاب الأرجنتيني تياجو ألمادا، لاعب فيليز سارسفيلد.

ويضع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اللاعب الأرجنتيني البالغ من 18 عاماً، ضمن أولوياته في انتقالات الصيف المقبلة، على الرغم من صغر سنه، بناءً على التوصيات التي حصل عليها من جانب كشافي السكاي بلوز.

وبحسب صحيفة “آبولا” البرتغالية، فإن مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة سيدفعان معاً الشرط الجزائي للاعب الأرجنتيني، فعلى الرغم من أنه يتعرض لضغط كبير من فيليز لتجديد عقده ورفع قيمة الشرط الجزائي، إلا أن ألمادا يتجاهل ذلك.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن تياجو ألمادا “الملقب بميسي الجديد”، يعمل على إنهاء اتفاقه مع مانشستر سيتي الذي سيعيره إلى سبورتينج لشبونة لمدة موسم واحد.

ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي لتياجو ألمادا مع فيليز سارسفيلد لمدة عامين، لكنه يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل مقابل دفع 16 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي سيدفعه السيتي ولشبونة للظفر بخدماته هذا الصيف.

#مانشستر سيتي

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