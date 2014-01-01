آياكس يُحرز السوبر الهولندي بمشاركة زياش

وكالات / سما /

تمكن فريق آياكس أمستردام من التتويج بلقب كأس السوبر الهولندي لكرة القدم، اليوم السبت، بتغلبه على أيندهوفن بهدفين دون مقابل، ليفتتح زملاء المغربي حكيم زياش الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة.

وشارك آياكس أمستردام في هذه المباراة بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، فيما شارك أيندهوفن في المباراة بصفته صاحب المركز الثاني ببطولة الإيديرفيزي.

وقرر مدرب آياكس، إريك تين هاج، إجلاس المغربيين حكيم زياش ونصير مزراوي على مقاعد البدلاء، على اعتبار أنهما عادا للتو إلى تدريبات الفريق، عقب مشاركتهما بكأس أمم أفريقيا بمصر.

وقص كاسبر دولبيرج شريط التسجيل بالدقيقة الأولى، بينما أضاف داني بليند الهدف الثاني في الدقيقة 53، ليتوج آياكس باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وشارك حكيم زياش في المباراة، كبديل مكان زميله بروميس في الدقيقة 59، وكان أداؤه متوسطاً، في حين ظل المغربي الآخر، نصير مزراوي، حبيساً لدكة البدلاء حتى صافرة النهاية.