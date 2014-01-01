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بن علوي ينقل رسالتين هامتين من واشنطن ولندن إلى طهران

السبت 27 يوليو 2019 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن علوي ينقل رسالتين هامتين من واشنطن ولندن إلى طهران


طهران /سما/

كشف موقع "نادي المراسلين الشباب" التابع للتلفزيون الإيراني، السبت، رسالتين هامتين حملهما وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي من لندن وواشنطن لطهران.

وقال الموقع إن الرسالة البريطانية عرضت على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق "بعدها بساعات".

 فيما حملت الرسالة الأمريكية مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء صفقة القرن.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير محمد جواد ظريف استقبل نظيره العماني يوسف بن علوي، السبت، في طهران، لبحث "آخر المستجدات الإقليمية والدولية"، وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة. 

وحافظت سلطنة عمان على علاقات جيدة مع إيران خلال الأزمات الإقليمية المتتالية، ما خوّلها أحيانا القيام بوساطات، لا سيّما مع الولايات المتحدة.

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