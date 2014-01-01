  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

باراك يفتح النار على نتنياهو

السبت 27 يوليو 2019 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراك يفتح النار على نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

انتقد رئيس حزب إسرائيل الديمقراطية إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو واتهمه بالتخلي عن الإسرائيليين.

وقال باراك خلال لقاء ثقافي في هود هشارون اليوم السبت وفق القناة الثانية: "إن نتنياهو يتخلى عن المواطنين الإسرائيليين وليس فقط في غلاف قطاع غزة ".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سيبقى هو حكم نتنياهو ".

 وتابع عن نتنياهو قوله: "إن المشتبه فيه الجنائي الذي يرأس السلطة التنفيذية، عازم على تأجيل مثوله أمام القضاء..هذه ليست ديمقراطية".

وأشار إلى أن ذلك محاولة صارخة لثني النظام القضائي عن دوره، مردفاً: "علينا جميعًا أن نوقف التحالف بين الفاسدين والكهانين، حيث يعتمد نتنياهو على هذه المجموعة غير الشرعية للهروب من العدالة، معا يسحقون النظام القضائي والمجتمع المدني والإعلام وحتى قيم الجيش الإسرائيلي"

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014