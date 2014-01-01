  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مروان خوري يكتب قصيدة مؤثرة لوالدته بعد رحيلها

السبت 27 يوليو 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مروان خوري يكتب قصيدة مؤثرة لوالدته بعد رحيلها


وكالات / سما /

كتب الفنان اللبناني مروان خوري  قصيدة جديدة لوالدته نسيمة نطانيوس بعد رحيلها عن عالمنا معبّراً عن الوحدة التي يمرّ بها واشتياقه لها يوماً بعد يوم. وكتب مراون عبر حسابه الرسمي على تويتر لوالدته الراحلة:

“يا سامعين الصوت

يا سامعين الصوت

قوموا اطلعوا من الموت

رشّوا ع إمّي الرّز

مدّوا طريقا زهور

نسّوم نفحة روح

بتفوح بالبخور

نسوم وج الضو

راحتلصوب النور

يا ساكنين الوقت

قوموا طلعو من العتم

انتو الحقيقة الصوت

لعم يصرخ بهالصمت

نحنا لبعدنا هون

يومية عم منموت

نحمل تقل هالوقت

عكتافنا تابوت

نُشير إلى أن الصورة التي نشرها خوري للقصيدة نالت ردود فعل كثيرة وحظيت بأكثر من 600 إعجاب.

والجدير ذكره، أن والدة مروان خوري كانت قد توفيت بداية هذا الشهر وفق ما أعلن النجم اللبناني عبر تويتر.

#مروان خوري

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014