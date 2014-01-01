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بسبب تغريدة له قبل 8 سنوات: "CNN" تفصل موظفًا مصريًا

السبت 27 يوليو 2019 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب تغريدة له قبل 8 سنوات: "CNN" تفصل موظفًا مصريًا


وكالات / سما /

قدم محرر الصور المصري محمد الشامي استقالته من عمله في قناة "سي أن أن" أمس، الجمعة، وذلك بعد ضغوط تعرّض لها بسبب إعادة نشر تغريدة له، كتبها على "تويتر" قبل 8 سنوات، وتحديداً في 23 آذار/مارس 2011، كتب فيها "أكثر من 4 'خنازير يهود' قتلوا في القدس اليوم في انفجار قنبلة فلسطينية".

وقد انتشر خبر الاستقالة بعدما نشرت شبكة "سي أن أن" بياناً جاء فيه "لقد قبلت 'سي أن أن' استقالة محرر صور انضم إليها في وقت سابق من العام الحالي (2018)، بعد انتشار منشورات معادية للسامية كتبها عام 2011... تلتزم الشبكة بالحفاظ على بيئة عمل يشعر فيها كل عامل بالأمن، خالية من التمييز، لا على أساس العرق أو الجنس أوالميول الجنسية أو الدين".

وكانت تغريدة الشامي قد عادت إلى الواجهة على "تويتر"، بعد أن تبادلها عدد من المغردين الداعمين مطالبين "CNN" بفصل الشامي.

وبعد هذه التغريدة انطلقت موجة تحريض ضد عدد من العاملين العرب في شبكة "سي أن أن" فأعيد نشر تغريدات لهم مقتطعة من سياقها.

ومن الجدير بالذكر أن القناة طردت في عام 2018 الصحافي، مارك ليمونت هيل، بعد خطاب ألقاه المدرس الجامعي، في الأمم المتحدة، تحدث فيه عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون، ودعا إلى التضامن معهم قائلاً "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

#تغريدة #سي أن أن
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