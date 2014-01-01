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جديد "واتساب".. نسخة تعمل بدون هاتفك!

السبت 27 يوليو 2019 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جديد "واتساب".. نسخة تعمل بدون هاتفك!


وكالات / سما /

يعكف تطبيق التراسل الأشهر "واتساب" حالياً على تطوير نسخة ويب جديدة من التطبيق تعمل من دون الحاجة إلى رقم هاتف، وفق ما ذكرت تسريبات نشرها خبراء في التكنولوجيا على الإنترنت.

ووفقا لتغريدة أطلقها موقع "WABetaInfo" التكنولوجي تمتاز نسخة "الويب" من "واتساب"، بأنها تعمل دون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف.

وبحسب الموقع، فإن شركة "فيسبوك"، التي تمتلك التطبيق الشهير تجري حاليا تطويرا لتطبيق متعدد لمنصات يمكن استخدامها عبر متصفح الإنترنت عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد أو "آي أو إس".

ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين على قائمة الاتصال.

وقال حساب "WABetaInfo"، الذي يعتمد عليه كثيرا في تسريبات واتساب، إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن موعد إطلاق التطبيق المخصص للحواسيب الثابتة.

يشار إلى أن تطبيق "واتساب" أطلق في عام 2015، إصدارا مخصصا لسطح المكتب، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال "رمز".

#واتساب

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