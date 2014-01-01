حارس "العميد" يرفض التجديد

غزة / سما /

رفض إسماعيل المدهون حارس مرمى نادي غزة الرياضي المنافس في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بقطاع غزة، العرض المقدم من إدارة ناديه، وقرر مغادرة النادي بناءً على ورقة الاستغناء التي يملكها.

وأصدر مجلس إدارة نادي غزة الرياضي بيانًا توضيحيًا أكد من خلاله أنه يستغرب ويستهجن أسلوب التشهير الذي اتبعه الحارس المدهون "الذي نقدره ونحترمه ونثمن جهوده الكبيرة مع الفريق".

وأكد الرياضي في بيانه: "كل موسم يتم التفاوض مع الحارس المدهون، وفور الاتفاق يحصل على كتاب استغناء مسبق يبدأ سريانه بنهاية الموسم أي أن المدهون بحوزته كتاب استغناء قبل بدء الموسم الماضي (2018 - 2019).

وأضاف البيان: "في الموسم الحالي (2019 - 2020) والذي لم يبدأ بعد، ولم تتضح معالمه في ظل عدم وجود راعٍ لبطولة الدوري حتى الآن وضبابية المشهد، تم التفاوض مع المدهون لتجديد عقده مقابل 4500 دولار، لكنه رفض وبشدة".

وأوضح: "المدهون اعتبر أن المبلغ لا يتناسب معه، وقد حاولت الإدارة إقناعه بالاستمرار مع الفريق والقبول بالعرض المقدم لكن دون جدوى، ليغادر النادي بموجب الاتفاق المسبق".

يشار إلى أن الحارس المدهون غادر صفوف فريق غزة الرياضي قبل 3 مواسم، والتحق بصفوف فريق اتحاد الشجاعية لمدة موسم واحد، من ثم عاد لصفوف الرياضي.