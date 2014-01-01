  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

العثور على جثة رجل مخيط عليها رأس امرأة

السبت 27 يوليو 2019 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة رجل مخيط عليها رأس امرأة


وكالات

عثر محققون أثناء تفتيش أجروه بمركز الموارد البيولوجية في ولاية أريزونا الأمريكية، على جثة رجل مخيّط عليها رأس امرأة، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك بوست"، امس الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن معلومات قضائية أن موظفي مكتب التحقيقات الفدرالية عثروا، أثناء التفتيش، على "دلاء فيها رؤوس وأيد وأقدام" بشرية، و"ثلاجة مليئة بأعضاء تناسلية ذكرية"، ورأس امرأة تم تخييطه على جسد رجل ضخم معلق على الحائط، إضافة إلى أعضاء بشرية أخرى تم تكويم بعضها فوق بعض.

وذكرت الصحيفة أن صاحب المركز، ستيفان غور، أدين في العام 2015 بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية واستخدامها في أغراض محظورة من قبل المانحين، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 121 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014