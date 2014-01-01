استطلاع: اليمين الإسرائيلي لن يستطيع تشكيل حكومة دون ليبرمان

القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" أنه لو أجريت الانتخابات لحصل الليكود على ثلاثين مقعدا برلمانيا، و"كحول لافان" على ثمانية وعشرين مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع حصول معسكر اليمين بدون حزب "إسرائيل بيتنا" على سبعة وخمسين مقعدا، مما يعني عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي.

وهذه أعداد مقاعد باقي الأحزاب، حسب الاستطلاع:

القائمة المشتركة – 11 مقعدا.

إسرائيل بيتنا، والمعسكر الديمقراطي – 9 مقاعد لكل منهما.

شاس – 8 مقاعد.

يهدوت هتوراة، واليمين الجديد – 7 مقاعد لكل منهما.

تحالف حزب العمل وغيشر – 6 مقاعد.

واتحاد أحزاب اليمين – 5 مقاعد.

وتشير جميع استطلاعات الرأي التي أجريت يوم أمس أن حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يستطيع تشكيل الحكومة القادمة بدون حزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وعلى الرغم من الحراك في معسكر الوسط يسار، والتحالفات التي تم الإعلان عن تشكيلها لخوض انتخابات الكنيست الثانية والعشرين المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، تبقى الأفضلية لمعسكر اليمين بقيادة الليكود الذي يحافظ على تقدمه في جميع الاستطلاعات، في حين يبقى ليبرمان، الذي حافظ على التقدم الذي أظهرته الاستطلاعات الأخيرة، مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.

كما جاء في هذه الاستطلاعات أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على المرتبة الثالثة.