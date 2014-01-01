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سرقة 750 كيلوغراما من الذهب في مطار

الجمعة 26 يوليو 2019 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرقة 750 كيلوغراما من الذهب في مطار


وكالات / سما /

تمكن أفراد عصابة من سرقة ذهب ومعادن نفيسة أخرى بقيمة حوالي 40 مليون دولار الخميس من مركز شحن في مطار غوارولوس الذي يقع بمدينة سان باولو البرازيلية.

وأظهرت لقطات فيديو التقطتها كاميرات المراقبة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ملثمين بزي شرطة وهم ينزلون من عربة نقل صغيرة، وقد أجبروا عمال المطار على نقل الذهب إلى العربة ثم فروا من المكان.

وقالت الشرطة إن اللصوص الذين حملوا أسلحة سرقوا حوالي 750 كيلوغراما من المعادن النفسية واختطفوا اثنين من العمال.

وأكدت سلطات المطار أنهم سرقوا ذهبا كان في طريقه إلى زيوريخ ونيويورك مستخدمين سيارتين تشبهان مركبات دوريات الشرطة، وارتدوا ملابس ضباط شرطة.

وقال متحدث باسم المطار إن عملية السطو لم تتسبب في أذى أي شخص.

#سرقة #الذهب #مطار

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