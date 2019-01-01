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آخر الراحلين عن صفوف شباب رفح

الجمعة 26 يوليو 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر الراحلين عن صفوف شباب رفح


غزة / سما /

بات المدافع يوسف أبو زيد آخر الراحلين عن صفوف شباب رفح, استعدادا لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل بقطاع غزة.

وأصبح أبو زيد لاعبا حرا, عقب حصوله على الاستغناء مؤخرا, لينضم لقائمة الراحلين عن "الزعيم" الرفحي هذا الصيف.

وسبق لشباب رفح أن أعلن خلال الساعات الماضية, عن مغادرة عدة لاعبين على سبيل الإعارة لأندية أخرى, في إطار مرحلة التجديد في صفوف الفريق الأول بالنادي.

يشار إلى أن شباب رفح يطمح للظهور بصورة قوية في الموسم الكروي الجديد 2019-2020 تحت قيادة المدير الفني نادر النمس, خلافا لما كانت عليه الأوضاع في الموسم المنصرم.

#يوسف أبو زيد #شباب رفح

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