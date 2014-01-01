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المجمع الإسلامي بطلا لدوري الطاولة

الجمعة 26 يوليو 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع الإسلامي بطلا لدوري الطاولة


غزة / سما /

توّج المجمع الإسلامي بلقب دوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة, عقب فوزه الثمين على نظيره خدمات المغازي (3-0), ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة إياب المسابقة.

وجاء حصول المجمع على اللقب, بعدما ابتعد في الصدارة برصيد 41 نقطة, بفارق 3 نقاط أمام ملاحقيه المباشرين فلسطين وشباب خانيونس تواليا, بينما هبط اليرموك للدرجة الأولى, وتبقى البطاقة الثانية حائرة في الجولة الأخيرة بين الأقصى وخدمات خانيونس.

وبهذا الفوز نال المجمع لقب الدوري للموسم التاسع على التوالي, بقيادة المدرب عبد السلام إغريز, والمدير الرياضي الدكتور رائد رشيد, واللاعبون يسرى أبو سيف، وعبد الله السقا، وحسام الباز، وأسعد إرحيم .

وفي باقي المباريات حسم فلسطين موقعة شباب خانيونس لمصلحته (3-1), وانتصر شباب كندا على اليرموك (3-0), وبنفس النتيجة تفوق خدمات البريج على غزة الرياضي, وشباب البريج على خدمات خانيونس, والصداقة على الأقصى.

#المجمع الإسلامي
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