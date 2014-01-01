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دراسة: الأمراض النفسية تقلل متوسط العمر 20 سنة

الخميس 25 يوليو 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: الأمراض النفسية تقلل متوسط العمر 20 سنة


وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة عن أن متوسط عمر الشخص المُصاب بمرض نفسي ينخفض بنحو عشرين سنة مقارنة بالشخص العادي.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة "ويسترن سيدني" في أستراليا أن الأمراض النفسية لا تؤثر فقط على الصحة النفسية للمريض، بل تحول حياته في كثير من الأحيان إلى جحيم لا يطاق، وتلقي بظلالها على سائر جسده، وعلى سلامته البدنية.

وحذرت من أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والتهابات دائمة.

واعتمدت الدراسة على تقييم مئة دراسة سابقة، وتوصلت إلى أن موت المرضى لم يكن نتيجة مباشرة لإصابتهم بمرض نفسي، بل بسبب تداعيات الأمراض النفسية كالانتحار، وبسبب تدهور الحالة الصحية للمرضى نتيجة الأمراض الناجمة عن تدهور السلامة النفسية.

#الأمراض النفسية #دراسة

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