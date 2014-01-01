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بسبب FaceApp.. مشروع قانون جديد أمام الكونغرس

الخميس 25 يوليو 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب FaceApp.. مشروع قانون جديد أمام الكونغرس


وكالات / سما /

قدم السناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا، مشروع قانون جديدا أمام الكونغرس، من شأنه أن يجبر تجار التجزئة على الإنترنت -بما في ذلك متاجر التطبيقات- على ذكر بلد المنتج بشكل واضح.

ويأتي هذا المشروع عقب الجدل الذي أثير حول تطبيق FaceApp الروسي، وما يخص سياسة الاستخدام والخصوصية الخاصة به، والتي حذر منها خبراء تقنيون.

ويرى سكوت أن المشروع يهدف إلى ثني المستهلكين عن شراء البضائع الأجنبية، مضيفا أن "هناك دول حول العالم، مثل الصين، تحاول منافسة الولايات المتحدة".

ولفت سكون في بيان إلى أن "شراء البضائع التي صنعها خصومنا، يعني أننا نرسل لهم أموالا بدون تردد".

وأثير جدل حول سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق FaceApp، إذا لا يعرف مصير المعلومات التي يتيحها المستخدم للتطبيق، خاصة وأن سياسة خصوصية الشركة الروسية غير واضحة.

و بتحميل التطبيق الروسي على هاتفه، فإن المستخدم يوافق على السماح للتطبيق بتسلم بيانات من الهاتف، والاطلاع على اتصال الشبكة الخاص به، والدخول إلى معرض الصور، وبنود أخرى تأتي تحت بند "تحسين الخدمة" ونشر الإعلانات.

ويعترف التطبيق ضمن شروط الخصوصية أنه "قد يشارك محتوى المستخدم ومعلومات مع أنشطة تجارية تعد جزءا قانونيا من نفس مجموعة شركات FaceApp".

#الكونغرس #قانون

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