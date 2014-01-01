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مصرية تعرض طفلها للبيع على "فيسبوك" قبل ولادته بأيام

الخميس 25 يوليو 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرية تعرض طفلها للبيع على "فيسبوك" قبل ولادته بأيام


وكالات / سما /

أثارت حادثة غريبة من نوعها استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أقدمت سيدة مصرية على عرض طفلها المولود حديثًا للبيع على “فيسبوك”.

وقالت السيدة المصرية عبر موقع التواصل: “من يرغب في شراء رضيع حديث الولادة يتواصل معي على الخاص”، الأمر الذي دفع أشخاصًا للتجاوب معها، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم جميعًا.

وتبلغ الوالدة من العمر 24 سنة، واعترفت بأن طفلها جاء نتيجة علاقة غير شرعية، الأمر الذي دعاها إلى الرغبة ببيعه.

وكانت الوالدة قد عرضت مبلغ 45 ألف جنيه (2700 دولار) كثمن للطفل حديث الولادة. واعترفت أيضًا بأنها باعت طفلًا آخر قبل سنتين بمبلغ 12 ألف جنيه.

وألقت السلطات الأمنية القبض عليها أثناء انتظارها للمشتري في محطة مترو دار السلام، في القاهرة.

#مصرية #طفل

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