وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي

القاهرة / وكالات /

توفي، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما وفق ما أعلنه الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب، وتناقلته وسائل إعلام محلية.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، فيما نعاه عدد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم الفنانة دينا سمير غانم، ونجله أحمد الفيشاوي.

وكتب سمير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا، "البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده وسافر إلى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخا وصديقا وأستاذا كبيرا.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".