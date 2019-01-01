نمو بقاعدة مشتركي "Ooredoo" والأرباح التشغيلية بالنصف الأول لعام 2019

غزة / سما/

أفصحت شركة "Ooredoo" فلسطين عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2019، مظهرةً نموًا وتوسعًا في قاعدة مشتركيها بنسبة 5% ليصبح عدد مشتركي الشركة ما يزيد عن 1.3 مليون مشترك.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاعًا بقيمة الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 21% عن ذات الفترة من العام الماضي.

فيما وصلت قيمة الإيرادات إلى 46.8 مليون دولار. كان الإفصاح عن هذه النتائج المالية من شركة Ooredoo"" حسب المهلة القانونية للإفصاح المالي والمتبعة وفقًا للأنظمة والقوانين في فلسطين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" ضرغام مرعي: "مستمرون بتحقيق إنجازات ملحوظة في قاعدة المشتركين والأرباح التشغيلية، وذلك يعود إلى ثقة المشترك الفلسطيني بخدماتنا وعروضنا، ونحن ملتزمون بوضع المشترك أولًا من خلال تقديم أفضل تكنولوجيا وشبكة، بالإضافة إلى العروض والحملات المميزة من أقوى وأسرع شبكة فلسطينية".

وأشار إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه قطاع الاتصالات في فلسطين، ونحن جاهزون لمواجهتها، ومنها عدم السماح حتى الآن بإطلاق خدمات الانترنت عبر الموبايل في قطاع غزة أسوةً بالضفة الغربية، بالإضافة لتحدي الشرائح الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تنافس اقتصادنا الوطني بطريقة غير شرعية وغير عادلة.

وطالب بالتعاون مع وزارة الاتصالات، للحصول على الترددات اللازمة لإطلاق خدمات الجيل الرابع وهذا حق للمواطن الفلسطيني.

وأعرب مرعي عن تقديره لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بوزير الاتصالات اسحق سدر وكافة طواقم الوزارة، والتي تسعى وباستمرار لتحسين البيئة التنظيمية للقطاع ولتطبيق جميع الخدمات والتسهيلات التي تصب في مصلحة المشترك الفلسطيني بشكل عام، خاصةً مساعيها لمحاربة الشرائح الإسرائيلية وجهودها لإطلاق مشروع خدمة التناقل الرقمي، والتي نسعى بالتعاون مع الوزارة إلى تطبيقها على أرض الواقع في الفترة القريبة.