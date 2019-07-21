توقيع اتفاقية تقديم خدمات الاستضافة لمواقع سلطة النقد في مركز بيانات بالتل بالبيرة

رام الله /سما/

رام الله،21/7/2019

وقعت اليوم سلطة النقد الفلسطينية مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم خدمات الاستضافة لمواقع التعافي من الكوارث DR Site”" و “HA Site” الخاصة بسلطة النقد في مركز بيانات بالتل في البيرة. وجرى توقيع الاتفاقية في مركز بالتل لقطاع الأعمال بين معالي السيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية السيد عمار العكر وبحضور مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" معن ملحم وعدد من رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين والاقليميين للبنوك العاملة في فلسطين.

وأكد الشوا على أهمية هذه الاتفاقية التي ستقدم بالتل من خلالها خدمات الاستضافة لأجهزة ومعدات سلطة النقد وبالتالي حفظ بياناتها وحمايتها واعتبرها متوافقة مع استراتيجية سلطة النقد في اعتماد أحدث ما توصلت له التكنولوجيا حيث عمدت سلطة النقد على مر السنوات الماضية إلى تبني أحدث الخدمات لتطوير الشبكة البنكية والارتقاء بخدمة العملاء والمعتمدين على الدوام، مضيفاً أن الهدف من وراء هذه الاتفاقية أن يكون القطاع المصرفي فعّالاً وقادراً على تقديم جميع الخدمات المصرفية بالتقنيات الحديثة مشيداً بالتعاون مع شركة بالتل والاستفادة من خدمات مراكز البيانات التي تقدمها.

وأضاف الشوا" بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود سلطة النقد والجهاز المصرفي لبناء وتمكين الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتناسب مع توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس وقرارات الحكومة الفلسطينية".

وأثنى الشوا على جهود شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" ودورها المميز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إنشاء مركز بيانات هو الأول من نوعه في فلسطين في مدينة البيرة، موضحاً بأن هذا المركز سيساهم في تطوير الخدمات البنكية من خلال الخدمات المتطورة التي يقدمها، مضيفاً: "نفخر بوجود مراكز بيانات متقدمة في فلسطين تلبي احتياجات قطاع الأعمال الفلسطيني لتكون وجهة للشركات الكبرى وبديلاً محلياً متطوراً وموثوقاً لخدمات مراكز البيانات، الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر على تطوير قطاع الاتصالات الفلسطيني بشكلٍ عام.

ومن جانبه ثمّن العكر الثقة التي أولتها سلطة النقد لـ "بالتل" من خلال استضافتها لموقع HA Site وموقع DR Site في مراكز بيانات بالتل موضحاً ان بالتل تهدف من خلال هذا الاستثمار إلى توفير مركز بيانات حديث يضاهي مراكز البيانات العالمية في تجهيزاته ومعاييره ليتمتع مشتركو بالتل من قطاع الأعمال بخدمات الاستضافة بأعلى السعات وخدمات الربط بكل أمان وخصوصية، مضيفاً: "قمنا باعتماد كل ما من شأنه ضمان حماية واستمرارية عمل المركز من معايير الأمن، وأنظمة التكييف، والأنظمة الكهربائية والمولدات".

وأكد العكر فخره بإنشاء وتجهيز مركز بيانات بالتل في البيرة والذي ستقدم بالتل من خلاله خدمات نوعية وعالية الجودة أهمها خدمات استضافة الخوادم (co- location) وخدمات إدارة حماية الخوادم من الهجوم والاختراقات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وخدمات الخوادم الافتراضية وخدمات الحوسبة السحابية بأنواعها IaaS PaaS SaaS وخدمة مساحات التخزين للبياناتStorage) ) وغيرها من الخدمات.

والجدير ذكره أن "بالتل" قامت من خلال الاتفاقية بربط البنوك بشبكتين رئيسية وأخرى احتياطية من الألياف الضوئية وبسرعات فائقة.

انتهى ..