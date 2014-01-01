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الاحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة خلال ايار الماضي

الأحد 21 يوليو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة خلال ايار الماضي


رام الله /سما/


بين جهاز الاحصاء الفلسطيني أن الواردات السلعية المرصودة في شهر ايار شهدت انخفاضا بنسبة 4%.
الصادرات السلعية 
انخفضت الصادرات خلال شهر أيار من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 6% مقارنة مع شهر أيار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 89.7 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أيار 2019 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2019. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 33% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 8.1 مليون دولار أمريكي.

الواردات السلعية

انخفضت الواردات خلال شهر أيار من عام 2019 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة مع شهر أيار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 483.3 مليون دولار أمريكي.

انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيار 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2019. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.
الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر أيار 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع شهر أيار من عام 2018، حيث بلغ العجز 393.6 مليون دولار أمريكي.-تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.
 

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