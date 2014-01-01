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أربع نساء يمتنع الرجال عن الزواج بهن!

الأربعاء 17 يوليو 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أربع نساء يمتنع الرجال عن الزواج بهن!


وكالات / سما /

نقلت صحيفة سعودية عن دراسة لعلماء أمريكيين متخصصين أن معظم الرجال يتهربون من الزواج بأربع فئات من النساء، ويتهيبون من الارتباط بهن، وأول هذه الفئات تتسم بالغرابة.

ولفتت صحيفة "عكاظ" إلى أن "أغلب الرجال يبحثون عن امرأة مثالية تفوق حدود توقعاتهم. لكنهم يهربون من 4 أنواع من النساء، ولا يحبذون الارتباط بهن".

ونقلت عن دراسة أعدها علماء نفس أمريكيون أن "أغرب امرأة يرفضها الرجال هي الباهرة الجمال، لا سيما إن كانت غير مثقفة، فالرجل يسعى وراءها بداية، وسرعان ما يكتشف فجوة بين تفكيريهما فيبتعد".

وإضافة إلى هذه الأولى، حددت الدراسة ثلاث نساء أخريات هن:

  - المهووسة بالزواج

  - المتحكمة الغيورة

  - ذات المشاعر الباردة

#الرجال #الزواج

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