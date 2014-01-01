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‫كيف تحمين شعرك في الصيف؟‬

السبت 13 يوليو 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫كيف تحمين شعرك في الصيف؟‬


وكالات / سما /

أوصت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت ‫هوبر المرأة بغسل شعرها قبل نزول للبحر، معللة ذلك بأن الشعر المبلل ‫يمتص الملح بكمية أقل من الشعر الجاف بفضل تغير بنيته.

‫كما أوصت هوبر المرأة بغسل شعرها بعد الاستحمام في مياه البحر أو حمام ‫السباحة والعناية به، لأن الماء المالح أو كلور مياه حمام السباحة ‫قد يؤذي بنية الشعر.

ولحماية الشعر من أضرار الماء المالح والأشعة فوق البنفسجية خلال فصل ‫الصيف، تنصح هوبر باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة ‫تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من أشعة الشمس مثل زيت المكاديميا ‫وفيتامين "إي" وفيتامين "بي5".

#الشعر

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