الطيبة : قرار بالإفراج عن نسرين مصاروة المدانة بالتحريض على قتل زوجها

القدس المحتلة / سما /

قررت لجنة الإفراجات اليوم، الأربعاء، إطلاق سراح نسرين مصاروة من الطيبة، المُدانة بالتحريض على قتل زوجها، بعد قضائها 17 عاما بالسجن من أصل 25 عاما فرضتها عليها المحكمة.

ولقي قرار إطلاق سراحها تأييدا من كل الجهات ذات العلاقة والنيابة العامة.

ومن المفترض إطلاق سراح مصاروة من السجن، الأسبوع المقبل، ونقلها إلى مركز تأهيل تتواجد فيه دلال داوود من أبو سنان بعدما قضت 18 عاما داخل السجون بعد إدانتها بقتل زوجها، وتقرر إطلاق سراحها بتاريخ 19.06.2019.

وذُكر أن مصاروة اندمجت منذ نصف عام في قسم التأهيل بسجن "نفيه ترتسا" وتخرج من السجن للعمل يوميا، وقدمت الجهات العلاجية المختصة عنها تقارير إيجابية. وأيدت اللجنة لمكافحة العنف الأسري في وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة تأهيل السجين.

يُذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 قُتل هيثم مصاروة، زوج نسرين مصاروة ووالد 3 أطفال، على يد شقيقه أسعد على خلفية خلاف عائلي. وكان هيثم ونسرين قد تزوجا قبل مقتله بـ12 عاما.