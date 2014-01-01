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مقتل شاب بجريمة طعن في اللد

الأربعاء 10 يوليو 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بجريمة طعن في اللد


القدس المحتلة/سما/

قُتل عبد البدوي إدريس (26 عاما) في جريمة طعن بمدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وجاء في التفاصيل، تلقت الطواقم الطبية بلاغا عن شاب جريح في اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب وصفت جراحه بالخطيرة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق في حيثيات وملابسات الجريمة، حيث قدرت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرض لعملية طعن بسكين ما أدى إلى وفاته على الفور.

ومن الجدير بالذكر أن الشاب أسامة، وهو شقيق الشاب المغدور عبد البدوي، اختفت آثاره في العام 2011 وحتى اليوم لم يعثر عليه.

يذكر أن جريمة قتل سجلت، أمس الثلاثاء، في مدينة الطيبة، حيث قتل عبد السلام جابر (57 عاما) في جريمة إطلاق نار بمنطقة مسجد العلم والإيمان في المدينة.

هذا، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 31 بينهم 6 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

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