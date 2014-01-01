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هآرتس : تأجيل إعلان "القائمة العربية المشتركة" سببه الخلافات

الأربعاء 10 يوليو 2019 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : تأجيل إعلان "القائمة العربية المشتركة" سببه الخلافات


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، إن الخلافات بين قيادات الأحزاب العربية داخل إسرائيل أسهمت في تأجيل الإعلان عن القائمة العربية المشتركة التي ستخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم تأجيل عملية الإعلان عن القائمة للأسبوع الثاني، بسبب خلافات حول تكوين القائمة، والنزاع على أعضائها من مركز 11 إلى 14، وهي نفس النقطة التي أدت لخلاف خلال الانتخابات الأخيرة في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وسيكون الأول من الشهر المقبل هو الموعد الأخير لتقديم القوائم، وحتى ذلك الوقت على الأحزاب العربية إيجاد حل من أجل تشكيل القائمة.

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