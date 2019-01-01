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نائب أمريكي من أصول فلسطينية لا يستبعد خوض الانتخابات الرئاسية

الإثنين 08 يوليو 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب أمريكي من أصول فلسطينية لا يستبعد خوض الانتخابات الرئاسية


رام الله / سما /

قال النائب جوستين عطا الله العمش، الذي استقال من الحزب الجمهوري في الأسبوع الماضي، إنه لا يستبعد خوض الانتخابات الرئاسية.

وأخبر العمش، وهو ناقد صريح للرئيس دونالد ترامب، مضيف برنامج” حالة الاتحاد” جيك تابر على شبكة “سي إن إن” أنه يفكر في الترشح كمستقل.

وأضاف :” لا أستبعد ذلك، أعتقد أنه يجب أن استخدم مهاراتي ونفوذي في الحياة العامة لخدمة البلاد بشكل أفضل، وأعتقد أنه يجب علي الدفاع عن الدستور بأي طريقة تعمل بشكل أفضل”.

وكان العمش  قد أعلن في مقال نشر في صحيفة”واشنطن بوست” يوم الخميس الماضي أنه سيغادر الحزب الجمهوري، وهو العضو الوحيد في الحزب، الذي دعا إلى رفع دعوى ضد الرئيس ترامب.

وأوضح العمش أنه كان لديه مخاوف مع الحزب الجمهوري منذ عدة سنوات، وأن “الفترة الاخيرة في الكونغرس أظهرت حقًا مدى سوء الأمر”.

وقال إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه لمقعده في الكونغرس عن ولاية ميشيغان، وهو واثق جدا من أنه سيفوز رغم مغادرته للحزب.

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