  1. الرئيسية
  2. موضة

انطلاق فعاليات أسبوع الموضة في برلين اليوم

الإثنين 01 يوليو 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق فعاليات أسبوع الموضة في برلين اليوم


وكالات / سما /

تبدأ اليوم الاثنين فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الألمانية برلين.

ويفتتح مصمم الأزياء النمساوي كريستوف رومبف ظهر اليوم فعاليات الأسبوع على منصة عرض الأزياء في "إي-فيرك"، إحدى الباحات الصناعية القديمة.

وفي المساء يعرض مصمم الأزياء الألماني جويدو ماريا كريتشمر مجموعته الجديدة.

ويلتقي على مدار الأيام المقبلة العديد من المشترين والمصورين والمشاهير في العاصم الألمانية. ومن المنتظر أن تشارك المغنية البريطانية ريتا أورا والناشطة الألمانية على مواقع التواصل الاجتماعي كاتي هوملز.

و خلال أسبوع الموضة سوف يتم عرض تصاميم أزياء لربيع وصيف عام 2020 .

#الموضة #برلين

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014