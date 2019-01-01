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مجلي: امريكا تحاول ايجاد اتفاق اوسلو 2 بين اسرائيل والدول العربية

الأحد 23 يونيو 2019 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلي: امريكا تحاول ايجاد اتفاق اوسلو 2 بين اسرائيل والدول العربية


القدس المحتلة / سما /

قال الدكتور عدنان مجلي رئيس الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، ان الادارة الامريكية تحاول خلق اتفاق اوسلو 2 بين اسرائيل والعالم العربي من خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة.

واضاف مجلي في تعقيب له على تصريحات جيراد كوشنير المستشار الخاص للرئيس الامريكي دونالد ترامب التي كشف فيها عن عزم الادارة تجنيد دعم مالي قدره 50 مليار دولار لدول المنطقة، ان الادارة الامريكية تعرف ان مشكلة فلسطين مشكلة سياسية لكنها تصر على البحث عن حل اقتصادي لها بسبب فشلها في ايجاد الحل السياسي.

واضاف: "واضح ان الهدف ليس الحل السياسي لقضية فلسطين وانما خلق علاقات بين الدولة العبرية واسرائيل من خلال بناء جسور اقتصادية ودبلوماسية مختلفة".

وقال مجلي ان الجهود الامريكية لن تحقق مبتغاها لانها لن تجد اي فلسطيني يقبل بالحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي لقضيته الوطنية، كما انها لن تجد دولة عربية واحدة مستعدة لدفع اي مبلغ مالي في مشروع وهمي يتجاهل الواقع السياسي القائم والواضح للجميع".

واضاف: "لا يوجد عاقل يمكنه ان يقبل حلا اقتصاديا لقضية سياسية، فالاقتصاد الفلسطيني، حتى وفق الخطة الامريكية الموعودة، لا يمكنه العمل الا بعد انهاء الاحتلال، فكيف لنا ان نقيم بنية تحتية في فلسطين تحت الاحتلال، وكيف يمكن جذب استثمارات خارجية تحت الاحتلال، وكيف يمكن بناء القطاع السياحي بينما الطرق بين المدن مغلقة بالحواجز العسكرية والحدود مغلقة ولا يسمح لجميع سكان الدول العربية والاسلامية بالدخول اليها".

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