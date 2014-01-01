دليلك للعثور على عطر العود المناسب

وكالات / سما /

على مدار قرون عديدة كان يُقدّر واحتفى به الجميع بسبب رائحته الغنية والمميزة، ولكن في السنوات القليلة الماضية سيطر العود على عالم العطور.

العود يُستخرج من راتنج، هو إفراز عضوي يحوي المواد الهيدروكربونية من النبات. ويعتبر العودأحد المكونات النادرة والأعلى والتي تستخدم في صناعة العطور، وغالباً ما يوصف بالذهب السائل.

تحظى عطور العود بشعبية كبيرة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ كان يُستخدم في تعطير الغرف والملابس، ولكنه تمكن من السفر عبر الحدود، وأنتجت ماركات عالمية عطورا تعتمد على العود، مثل توم فورد وكوميه ديه غارسونز.

لمساعدتك على اختيار عطر العود المناسب لك، نُقدم لك كل المعلومات والتفاصيل التي تساعدكم على معرفة أيهما أفضل وأيهما يناسب ذوقك أكثر من غيره.

ما هو العود؟

غالباً ما تجد عطور العود باهظة الثمن، ولكن غالباً ما يُبرر غلاء سعره بصعوبة عملية استخراجه واستخدامه في صنع العطور. قال صانع العطور البريطاني روجا دوف إن الزيت نفسه يُستخلص من القلب النحاسي لشجرة الأكريليك الآسيوية، وهو شيء نادر للغاية.

ويضيف دوف: "قصة العود أكثر تعقيداً من ذلك كثيراً، خاصة وأن رائحته الغنية والكثيفة تخرج منه عندما يصاب قلب الخشب بالمرض بعفن مُعين، ما يجعله داكناً وزيتياً وكثيفاً بشكل لا يُصدق، فإذا وضعته في الماء فلن يطفو".

وقال جيمس كرافن، وهو أحد المتخصصين في العطور، إن طريقة إنتاج العود هي ما تعطيه الجاذبية، خاصة وأن لا أحد يصدق أن هذه الرائحة الغنية والرائعة ناتجة عن الفساد والعفن.

العود في عالم العطور

حسناً إذاً ما الذي يجعل العود ذا الرائحة الحساسة والفريدة مكوناً خاصاً، ما يجعله في الكثير من الأحيان أغلى من الذهب؟

يقول دوف: "بالنسبة للمبتدئين، يتمتع العود بعمق لا يُصدق، كما أن رائحته لا تدوم فترة طويلة، وفي الوقت نفسه فإن له قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالروائح الأخرى وتثبيتها".

على عكس المكونات الشائعة، والتي يُكثر استخدامها في عالم صناعة العطور الرجالي، مثل خشب الصندل والفانيليا والبرغموت، فإن عطر العود يتميز برائحته القوية والكثيفة، ما يعني أن الرجل الذي يستخدم هذا العطر عليه أن يكون واثقاً من نفسه، وجريئاً.

أي عود عليك اختياره؟

تجد أن عطور العود على النقيض من الروائح الخفيفة الأخرى مثل ديور أو ساوفاج أو توم فورد وغيرها. بإمكانك استخدامه خلال النهار أو في المناسبات الليلة والمسائية، وفي أي وقت تريد إحداث تأثير فيه، ولكنه لا يناسب الأشخاص الخجولين أبداً.

ينصح دوف بألا تضع الكثير من عطر العود؛ لأنه شديد الكثافة، كما أنه يبقى لفترة طويلة ولساعات متتالية على جلدك. كل ما عليك القيام به هو أن تختار العود المناسب لك.

عطور العود الأصيلة شديدة الكثافة

هواة العود يقدرون أصالته ولا يشعرون بالاستغراب من رائحته الغنية والثقيلة، كما أنهم يعرفون سبب غلاء سعره إلى هذه الدرجة. وإذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص فإن عطر مسك عود من روجا دوف، سوف يوفر لك كل ما تحلم به، كما أنه يحظى بانتشار كبيرة بين العملاء الشرق أوسطيين الذين يعشقون رائحته الغنية والكثيفة.

وتذكر أنه عندما تضع عطر العود الملكي أو عطر العود من كيليان فإنه كلما استخدمت كمية أقل كانت رائحتك أفضل، لاسيما وأنها عطور شديدة الكثافة.

عطور العود الأقل كثافة

تحظى أغلب عطور العود الشهيرة، والتي من بينها عطر عود وود من توم فورد ، وعطر وندر وود كوم دي غارسون، جون فارفاتوس عود، وبوس بوتليد عود بشعبية كبيرة وانتشار واسع؛ لأنها أخف وأقل كثافة.

قال صانع العطور فرانسيس كوركدجيان إن عطور العود الأخف أو الأقل كثافة غالباً ما تستخدم كمية قليلة منه، وتضيف إليها مجموعة من المكونات الأخرى الرائعة.

عطور العود الغريبة والرائعة

في السنوات القليلة الماضية، حاول صنّاع العطور استخدام العود بأكثر من طريقة، وعملوا على إدخاله في أشياء مختلفة، لذلك عملوا على مزجه بمكونات جديدة، ولم يُسبق له أن اختلط بها من قبل.

كانت محاولات صنّاع العطور مثمرة ونتج عنها مجموعة من العطور والروائح الغريبة والرائعة، والتي من أشهرها عطر عود مينيرال من توم برايفت، الذي يجمع بين دفء الخشب والروائح البحرية الأخرى. ويقول توماس دونكلي، مدوّن العطور، إن هذا العطر عبارة عن تركيبة فريدة تجمع بين شيئين متضادين.

وكذلك عطر أكوا دي بارما عود والذي يمزج بين العود والليمون، وأكد صنّاع العطور أن له رائحة متوازنة وشديدة الخصوصية والنعومة.

أشياء أخرى غير العطور

إذا كنت مُدمناً لرائحة العود فسوف تستطيع استخدامه في الاستحمام وترطيب جسدك به؛ إذ تمكن صنّاع العطور من إدخاله في أشياء أخرى غير العطور، مثل ماء التواليت ومستحضرات العناية بالبشرة الأخرى.

وفي الوقت نفسه هناك، تستطيع الحصول عليه في هيئة بخور تجعل بها رائحة منزلك رائعة ومميزة للغاية، وليست تقليدية.