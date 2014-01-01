دليلك لاستخدام القطعة نفسها أكثر من مرة

وكالات / سما /

يحاول الرجال الناجحون والراغبون في الوصول إلى القمة؛ الحفاظ على وقتهم ويتجنبون إهدار طاقتهم. هناك أمر آخر قد يساعدهم على فعل ذلك وهو التوقف عن التفكير في ارتداء ملابس جديدة والظهور في إطلالات مُختلفة كل يوم، وتحرير عقلك من أجل التركيز على الأمور الأكثر أهمية.

قد يبدو هذا غريباً إلى حد بعيد لاسيما إذا كنت تشغل منصباً كبيراً ومظهرك أمر مُهم وله تأثيره، ولكنه عادي ويسهل القيام به، فقط كل ما تحتاج إليه هو قطعة رئيسية واحدة، وهي البنطلون الرمادي لتأسيس خزانة ملابس أسبوعية أنيقة.

يقول ويليام كونسيل، أحد العاملين في مجال الموضة والأزياء، إن السراويل الرمادية عنصر أساسي في خزانة الملابس، وأرجع ذلك إلى أنه يمكن ارتداؤها مع القمصان والتيشيرتات، كما أنها تناسب الإطلالات الرسمية والكاجوال.

معايير اختيار السروال الرمادي

يوجد عدة أمور عليك وضعها في عين الاعتبار عندما تختار السروال الرمادي الذي سترتديه طوال الأسبوع مع العديد من قطع الملابس:

القماش

يجب أن يكون السروال مُتعدد الاستخدامات، في هذه الحالة سيكون من الأفضل أن يكون مصنوعاً من الصوف الخفيف أو المتوسط، فهو مناسب طوال الوقت لن يجعلك تشعر بالحر الشديد أثناء الصيف، وسيبقيك دافئاً في الشتاء.

الستايل

في هذه الحالة من الضروري أن يكون السروال مناسباً لحجم جسمك بالضبط، وألا يكون ضيقاً. عليك التأكد من أنك تشعر بالراحة وأنت ترتدي السروال، خاصة من منطقة الخصر والركبة.

الطول

عندما يتعلق الأمر بطول السروال عليك أن تُراعي أن يكون ملائماً للأحذية الكلاسيكية والديربي والأحذية الرياضية في الوقت نفسه، لذا من الأفضل أن يصل طوله إلى الكاحلين.

بداية غير مُتكلفة

غالباً ما يكون أول يوم في أسبوع العمل مليئاً بالمهام المملة؛ إذ تقضي يومك وأنت تجيب عن الرسائل والبريد الإلكتروني وتُجري مكالمات، أو تضع جدولاً للمهام، وفي كثير من الأحيان تتجنب التواصل مع الآخرين، لكن لا يعني ذلك أن تُهمل في مظهرك.

في هذه الحالة سوف يكون السويت شيرت والتيشيرتات القطنية من أفضل القطع التي تدمجها مع البنطلون الرمادي، بهذه الطريقة ستبدو ذكياً وبسيطاً وأنيقاً في الوقت نفسه، كما أنك ستشعر بأنك غير مُقيد وأكثر حرية.

أما في الأيام الشتوية الباردة، تستطيع ارتداء تيشيرتات قطنية مع سترات كاجوال، وسيكون اللونان الأزرق والأسود أفضل خيارين مع البنطلون الرمادي.

وللحفاظ على مظهر أنيق ومتميز فإنه من الأفضل أن ترتدي حذاء ديربي نظيفاً ولامعاً.

إطلالة أكثر أناقة

الآن انتهت العطلة الأسبوعية، وانتهيت من الرد على الرسائل المُتراكمة في بريدك الإلكتروني في أول الأيام بعد العودة إلى العمل، لذا سيكون من الأفضل الظهور بإطلالات أكثر أناقة. البنطلون الرمادي سوف يكون رائعاً مع سترة الكُحلي وقميص أبيض، فهو مزيج مُتميز لا يفقد رونقه أبداً.

لا يعني ذلك أن تلتزم بالسترة الكُحلي طوال الوقت، بإمكانك ارتداء ما يحلو لك من الألوان، ولكن بغض النظر عن لون السترة التي ترتديها حاول ارتداء نوع واحد وثابت من الأقمشة، ولا ترتدِ أبداً سروالاً وسترة باللون نفسه.

إطلالة بسيطة

في تناقض تام مع إطلالة اليوم السابق، في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تظهر في إطلالة متواضعة ولكنها أنيقة في الوقت ذاته. بعيداً عن السترات والأحذية الكلاسيكية، ارتدِ سروالك الرمادي مع سترة رياضية وحذاء رياضي، لكي تتمكن من متابعة عملك دون الشعور بأي تقييد، وحتى تغدو حركتك أسهل وأكثر خفة وأنت تتنقل من غرفة إلى أخرى لمتابعة مهامك.

إطلالة عصرية

مع اقتراب انتهاء أسبوع العمل سيكون ارتداء كارديجان -سترة خفيفة- مع السروال الرمادي أفضل خيار. ارتدِ سترة ذات ياقة على شكل حرف V مع السروال، أو ادمج معه بليزر خفيفاً مع حذاء لوف، سوف تظهر في إطلالة عصرية ومريحة.

إطلالة مُريحة

ستحتاج في آخر أيام أسبوع العمل إلى ملابس مُريحة وإطلالة بسيطة، في هذه الحالة سيكون من الأفضل ارتداء ملابس عصرية، يتمثل ذلك في ارتداء تيشيرتات سويت تشيرتات، يستحسن أن تكون بالألوان الكحلي والأبيض والكاكي، مع أحذية رياضية.