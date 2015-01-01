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قاتل طلبة فلسطينيين في أمريكا ينجو من الإعدام

الجمعة 14 يونيو 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاتل طلبة فلسطينيين في أمريكا ينجو من الإعدام


رام الله / سما /

حكم على أميركي بالسجن المؤبد، الأربعاء، بعد إدانته بقتل ثلاثة طلاب من جيرانه الفلسطينيين في فبراير 2015.

وقبل القاتل كريغ هيكس (50 عاما) الإقرار بجريمته بعد أن حصل على ضمانة تخلي الاتهام عن طلب إعدامه. حسب فرانس برس.

وكان قتل في فبراير 2015 طالب الطب السوري ضياء بركات (23 عاما) وزوجته يُسر أبو صالحة (21 عاما)، وشقيقتها رزان (19 عاما) في مدينة تشابيل هيل الجامعية في كارولينا الشمالية.

وقال القاتل أمام المحكمة إن الأمر يتعلق بمشكلة بين جيران. ويظهر شريط فيديو صوره ضياء بركات قبل مقتله القاتل وهو يرن جرس شقة الزوجين ويلومهما على ركن سيارتهما في مكان مخصص لسيارته.

لكن أسرة الضحايا اعتبرت أن ذلك لم يكن سوى ذريعة وأن هيكس كان يكره المسلمين، وطلبت من المحكمة اعتبار أن دافع الجريمة هو الكراهية الدينية معتمدة على رسائل للقاتل بهذا المعنى نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ورفضت السلطات القضائية اعتماد هذا الدافع باعتباره يشكل ظرف تشديد أمام القانون. لكن قائد شرطة تشابيل هيل اعتذر عن المقاربة التي اعتمدتها أجهزته.

وقال في بيان "ما نعرفه الآن جميعا وما كنت وددت لو عرفته قبل أربع سنوات، هو أن مقتل ضياء ويسر ورزان كان أكثر من خصومة حول مكان ركن سيارة".

وأثارت الجريمة عند حدوثها استياء كبيرا في إيران والأردن والأراضي الفلسطينية.

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