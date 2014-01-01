نصائح لسعادة المرأة العاملة في حياتها الزوجية

وكالات / سما /

تعاني المرأة العاملة من صعوبة في التوفيق بين عملها وحياتها الأسرية، ويمكن أن يكون ذلك مصدراً للمشاكل والاضطرابات الزوجية.



وإذا كنت تبحثين عن حياة زوجية مستقرة، وفي نفس الوقت إنجاز عملك خارج المنزل على النحو الأمثل، نقدم لك مجموعة من النصائح، بحسب موقع ذا بالانس كاريرز الإلكتروني:



1- مناوبات العمل المرنة

ابحثي عن الأعمال التي تمنحك مرونة في مناوبات العمل، بشكل لا يؤثر على أعمالك المنزلية وعلاقتك بزوجك، وهناك العديد من الشركات في الوقت الحالي التي تمنح المرأة فرصة العمل من المنزل.



2- فكري بزوجك أولاً

عند الاستيقاظ في الصباح كل يوم، احرصي على التفكير بطريقة لإدخال السعادة على قلب زوجك، وتأكدي من أن يكون الأهم في حياتك، حتى لا يشعر بأن عملك يبعدك عنه، أو يقلل اهتمامك به.



3- التواصل بالكلمات

لا تتوقعي أن يقرأ زوجك أفكارك، بل تأكدي من التعبير عن حبك له بالكلمات، وحتى عند وجودك في العمل، تذكري أن تتصلي به أو ترسلي له رسائل نصية للتأكيد على شوقك له.



4- عبارات الشكر والاعتذار

لا تظهري لزوجك أنك لا تهتمين لشعوره بعدم الارتياح لغيابك عن المنزل، بل حاولي دوماً أن تعتذري له عن غيابك، والقول إنك مضطرة لذلك لدعمه مادياً، واشكريه على تفهمه، وعلى أي عمل يقوم به عنك في المنزل.



5- الدعم العاطفي

احرصي دوماً على تقديم الدعم العاطفي لزوجك، فهو لا يحتاجك فقط للقيام بأعمال المنزل، بل يبحث أيضاً عن مشاعر الحب والعطف التي يفتقدها أثناء تواجدك في الخارج.



6- افتراض النوايا الحسنة

من الضروري أن تسود أجواء من الحب والتفاهم بين الزوجين، ولا يحاول أي طرف أن يلقي اللوم على الآخر في أي مشكلة تنشأ عن عمل الزوجة، فتأخر زوجك عن العودة إلى المنزل لا يعني بالضرورة أنه على علاقة بامرأة أخرى، ونفس الأمر ينطبق على الزوجة.